Бывший игрок «Краснодара» вступился за голкипера Сафонова

https://static.news.ru/photo/00db0cda-195f-11eb-b499-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckrasnodar/vk.com

Экс-полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Максим Деменко прокомментировал разгромное поражение «быков» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (4:0).

«Краснодар» неплохо начал игру. Другое дело — у команды были ошибки. Да и «Челси» более организованная команда. Видно было, что они превосходили в контроле мяча. Переломный момент случился после второго пропущенного мяча, — сказал Деменко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению специалиста, голкипер «быков» Матвей Сафонов не виноват в первом пропущенном мяче.

В первом пропущенном голе не виноват Сафонов. Это стечение обстоятельств. Сафонов — грамотный голкипер — он сам понимает, что мог выручить команду, но такие моменты случаются. Вы сами видели, что «Челси» не так активно атаковал, местами даже без дела стоял, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал работу главного арбитра матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» Владислава Безбородова.