Бывший футболист «Спартака» высказался против лимита на аренды игроков

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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение по поводу лимита на аренды игроков, который собираются вводить в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Новая поправка к регламенту турнира предполагает, что из одного клуба в другой не смогут переходить на арендном соглашении более двух футболистов.

Образование фарм-клубов? Ну а что сделать, если у таких богатых клубов, как «Спартак» и «Зенит», очень много футболистов. Я, конечно, понимаю для каких целей вводится эта мера. Но в любом случае лимит на аренды — это минус. Я за то, чтобы футболисты получали игровую практику. Если будут какие-то ограничения, то некоторая часть игроков рискует так и остаться на скамейке или в лучшем случае перебраться в ФНЛ. Это сильно скажется с отрицательной точки зрения на развитие игроков, — сказал Кечинов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Клубы Российской РПЛ проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

Ранее NEWS.ru писал, что группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды.