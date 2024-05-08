Определился первый финалист Лиги чемпионов «Боруссия» стала первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ в Париже

Фото: IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven S/www.imago-images.de/Global Look Press

Германский футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда в Париже на стадионе «Парк де Пренс» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов обыграл французский ПСЖ со счетом 1:0. Победный гол на 50-й минуте забил Матс Хуммельс. Первая встреча между клубами, состоявшаяся в Дортмунде, также завершилась со счетом 1:0 в пользу «Боруссии».

В конце турнира команда встретится в Мадриде с победителем встречи между германской «Баварией» и испанским «Реалом». Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом сейчас является английский клуб «Манчестер Сити».

Немецкий предприниматель и генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба, заявил, что примерно с 80-й минуты матча понял: голов больше не будет.

Команда справилась великолепно! Я невероятно счастлив и рад за Матса. Мы оба находимся на завершающей стадии своей карьеры. Никто из нас особо не ожидал, что приедем на «Уэмбли». Это отличная история, я в полной эйфории, — подчеркнул футбольный функционер.

После того, как 2 мая французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл дортмундской «Боруссии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, команда уехала со стадиона без нападающего Килиана Мбаппе. Футболисту пришлось пройти допинг-тест, и он присоединился к «ПСЖ» в аэропорту. Уже известно, что Мбаппе покидает «Пари Сен-Жермен» и переходит в испанский «Реал». Футболист уже подписал контракт. Нападающий будет выступать за испанский клуб до сезона 2028/29.