БАТЭ стал обладателем Кубка Белоруссии по футболу

https://static.news.ru/photo/c06e0c68-9df5-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcbate.by

Футбольный клуб БАТЭ (Борисов) завоевал Кубок Белоруссии по футболу.

В финале борисовчане встречались с «Динамо-Брестом». В основное время голов забито не было. В дополнительное время на 120-й минуте забил защитник БАТЭ Захар Волков, установив итоговый счёт — 1:0.

Для борисовчан это четвёртая победа в Кубке. Ранее клуб брал трофей в 2006, 2010 и 2015 годах.

Белоруссия стала одной из немногих стран мира, которая не останавливала спортивные состязания из-за коронавируса, в частности продолжался чемпионат страны по футболу. Как писал NEWS.ru, 14 мая стало известно, что коронавирусной инфекцией заразился футболист клуба «Ислочь».