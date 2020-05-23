БАТЭ стал обладателем Кубка Белоруссии по футболу

Футбольный клуб БАТЭ (Борисов) завоевал Кубок Белоруссии по футболу.
В финале борисовчане встречались с «Динамо-Брестом». В основное время голов забито не было. В дополнительное время на 120-й минуте забил защитник БАТЭ Захар Волков, установив итоговый счёт — 1:0.
Для борисовчан это четвёртая победа в Кубке. Ранее клуб брал трофей в 2006, 2010 и 2015 годах.
Белоруссия стала одной из немногих стран мира, которая не останавливала спортивные состязания из-за коронавируса, в частности продолжался чемпионат страны по футболу. Как писал NEWS.ru, 14 мая стало известно, что коронавирусной инфекцией заразился футболист клуба «Ислочь».
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