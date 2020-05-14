Два игрока белорусского футбольного клуба «Ислочь» заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/f592bb06-95ed-11ea-bb80-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcisloch/facebook.com

У игрока белорусского футбольного клуба «Ислочь» подтвердилось подозрение на заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Ещё один футболист этой же команды пока не получил результаты теста на COVID-19, однако у него проявляются симптомы заболевания.

В связи с этим остальные члены «Ислочи» — игроки, тренеры и работники клуба — отправились на десятидневную самоизоляцию. Известно, что этот факт никак не повлияет на проведение чемпионата Белоруссии.

Кроме того, информированный источник сообщил местным журналистам, что коронавирусом заражены два игрока «Энергетик-БГУ» — один белорус и один легионер. Несмотря на это, клуб не делает тест на выявление инфекции, так как опасается снятия с розыгрыша чемпионата страны. Заболевшие игроки получают индивидуальное лечение, передаёт Metaratings.by.

Как ранее писал NEWS.ru, футболисты и технический состав турецкого клуба «Бешикташ» 13 мая сдали тесты на коронавирус. Инфекцию обнаружили в организмах восьми членов ФК.