«Барселона»: Месси сохранит капитанскую повязку

https://static.news.ru/photo/9a3389cc-f4ff-11ea-9455-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Meng Dingbo/FC Barcelona/Handout via Xinhua/Global Look Press

Аргентинский форвард Лионель Месси останется капитаном «Барселоны» в сезоне-2020/21, сообщила пресс-служба каталонской команды. Носить капитанскую повязку «сине-гранатовых» также смогут Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто (в соответствующей очерёдности). Данный квартет игроков будет лидером «Барсы» третий сезон подряд. Месси стал первым капитаном «Барселоны» после ухода Андреса Иньесты в 2018 году.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» 33-летний Месси накануне заявил, что продолжит выступать в составе каталонского клуба. В противном случае ему пришлось бы заплатить отступные в размере €700 млн. Месси уточнил: президент клуба Хосеп Бартомеу говорил ему, что в конце сезона он сможет решить, остаётся или нет. Однако теперь ему предъявили претензию, почему он не сказал о своём решении до 10 июня. Звёздный аргентинец пояснил, что после этой даты было принято решение продолжить чемпионат Испании, так как коронавирус изменил весь сезон.

Как писал NEWS.ru, 31 августа Месси заявил, что больше не будет принимать участия в тренировках команды, а также не приедет на базу клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинский форвард больше не считает себя игроком каталонского клуба. Именно с этим связано его решение. В контракте же звёздного футболиста прописано, что в случае пропуска от 11 до 30 дней тренировок он будет оштрафован на 25% от размера заработной платы. Сам Месси считал, что свободен от любых обязательств перед клубом и его действия не заслуживают какого-либо наказания.