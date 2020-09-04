Лионель Месси заявил, что останется в «Барселоне»

https://static.news.ru/photo/db251fb6-eecb-11ea-98e6-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Marc Gonzalez/Global Look Press

Шестикратный обладатель «Золотого мяча», 33-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что продолжит выступать в составе каталонского клуба. В противном случае ему пришлось бы заплатить отступные в размере €700 млн.

Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа, — сказал изданию GOAL Месси.

WORLD EXCLUSIVE



Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things



Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc — Goal (@goal) September 4, 2020

Месси уточнил: президент клуба Хосеп Бартомеу говорил ему, что в конце сезона он сможет решить, остаётся или нет. Однако теперь ему предъявили претензию, почему он не сказал о своём решении до 10 июня. Звёздный аргентинец пояснил, что после этой даты было принято решение продолжить чемпионат Испании, так как коронавирус изменил весь сезон.

Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти — это заплатить отступные в размере €700 миллионов, а это невозможно, — добавил Месси.

Как писал NEWS.ru, 31 августа Месси заявил, что больше не будет принимать участие в тренировках команды, а также не приедет на базу клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинский форвард больше не считает себя игроком каталонского клуба. Именно с этим связано его решение. В контракте же звёздного футболиста прописано, что в случае пропуска от 11 до 30 дней тренировок он будет оштрафован на 25% от размера заработной платы. Сам Месси считал, что свободен от любых обязательств перед клубом и его действия не заслуживают какого-либо наказания.