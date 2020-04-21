Асхабадзе: не стоит переживать о снятии «Факела» с ФНЛ

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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о том, как Серия А будет выходить из карантина в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас не могу подтвердить, что 4 мая возобновятся тренировки или сам сезон. В среду встречусь с федерацией футбола, она представит протокол тренировок, и мы вместе его оценим. Мы должны понять,...