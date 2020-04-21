Асхабадзе: не стоит переживать о снятии «Факела» с ФНЛ

Генеральный директор футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе заявил, что не стоит переживать о снятии воронежской команды с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
На сегодняшний день переживать о снятии точно не стоит. Нам удалось пройти кризис раньше, чем остальным. У нас есть достаточно хорошая подушка безопасности, с помощью губернатора нам подобные проблемы удалось решить. Мы готовы к доигрыванию сезона, — цитирует Асхабадзе РИА Новости.
Гендиректор клуба отметил, что заработная плата футболистам из-за пандемии коронавируса не будет.
Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса. Футбольный клуб «Мордовия» настраивается на продолжение участия в первенстве лиги, писал NEWS.ru.