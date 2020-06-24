«Арсенал» продлил контракт с защитником Давидом Луисом

https://static.news.ru/photo/3149c2b0-b610-11ea-8bd2-fa163e074e61_660.jpg Давид Луис Фото: Vince Mignott/www.imago-images.de/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Арсенал» объявил о подписании нового контракта с бразильским защитником Давидом Луисом.

Новое соглашение c 33-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

Также новые контракты с «Арсеналом» подписали защитники Пабло Мари и Седрик Суареш. Отмечается, что аренда полузащитника Дани Себальоса, который принадлежит мадридскому «Реалу», продлена до фактического окончания сезона.

Луис выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. Ранее футболист играл в «Челси», французском «ПСЖ», португальской «Бенфике» и бразильской «Витории».

NEWS.ru сообщал, что московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Футболист начнёт своё выступление за ЦСКА со следующего сезона, так как в текущем не может быть заявлен.