«Арсенал» продлил контракт с защитником Давидом Луисом

Английский футбольный клуб «Арсенал» объявил о подписании нового контракта с бразильским защитником Давидом Луисом.
Новое соглашение c 33-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.
Также новые контракты с «Арсеналом» подписали защитники Пабло Мари и Седрик Суареш. Отмечается, что аренда полузащитника Дани Себальоса, который принадлежит мадридскому «Реалу», продлена до фактического окончания сезона.
Луис выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. Ранее футболист играл в «Челси», французском «ПСЖ», португальской «Бенфике» и бразильской «Витории».
NEWS.ru сообщал, что московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Футболист начнёт своё выступление за ЦСКА со следующего сезона, так как в текущем не может быть заявлен.
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