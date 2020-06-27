Акинфенва пришёл на тренировку в футболке «Ливерпуля» и получил штраф

https://static.news.ru/photo/e178eb84-b967-11ea-a327-fa163e074e61_660.jpg Фото: realakinfenwa/instagram.com

Нападающий английского футбольного клуба «Уикомб» Адебайо Акинфенва был оштрафован командой за то, что пришёл на тренировку в футболке «Ливерпуля».

Единственный раз, когда я был рад заплатить клубу штраф. «Ливерпуль» — чемпион! — написал футболист на своей странице в Instagram.

Акинфенва считается самым сильным футболистом в мире. В FIFA 20 его сила оценена в 97. Футболист является давним фанатом «Ливерпуля».

Ранее NEWS.ru писал, что «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии по футболу, завоевав 19-й титул. Поражение «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2) позволило «красным» стать чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые за 30 лет.