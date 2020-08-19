«Ахмат» на своём поле разгромил «Ротор»

https://static.news.ru/photo/14aacf94-e240-11ea-98b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Ахмат Грозный

Матч третьего тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и волгоградским «Ротором» завершился победой грозненской команды со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена».

Игру обслуживали судьи из Санкт-Петербурга. Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин, ему ассистировали Алексей Кудрявцев и Андрей Веретешкин.

На 29-й минуте в ворота «Ротора» был назначен пенальти, но его не смог реализовать форвард Андрес Понсе. В конце первого тайма Лапочкин назначил 11-метровый в ворота хозяев, но посмотрев видеоповтор отменил решение.

Первый мяч был забит после перерыва, на 47-й минуте отличился 28-летний нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. На 53-й минуте счёт увеличил албанский полузащитник Одисе Роши. Гости смогли отыграть один мяч на 58-й минуте, отличился Сергей Серченков. Третий гол был забит Роши на 61-й минуте, полузащитник оформил дубль.

«Ротор» остался в меньшинстве на 71-й минуте, после удаления Седрика Гогуа.

По итогам трёх туров РПЛ «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице, у команды четыре очка, у «Ротора» одно очко, команда находится на 16-м месте.

NEWS.ru писал, что гол Смолова спас «Локомотив» от поражения с «Уралом». Матч закончился со счётом 1:1. Также сыграли «Спартак» и «Уфа». Примечательно, что Александр Кокорин не попал в заявку на этот матч.