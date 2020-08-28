Агент Миранчука: личный контракт Алексея с «Аталантой» ещё не согласован

https://static.news.ru/photo/8c85ead0-e9e3-11ea-96dc-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что не принимает участие в переговорах о трансфере футболиста.

По словам агента, которые приводит комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, президенты «Локомотива» (Москва) и «Аталанты» (Бергамо) общаются между собой, а Шпинев в эти переговоры не вмешивается, так как это не его прерогатива.

Сейчас мы просто ждём личного контракта. Он ещё не согласован. Алексей пока даже не получал на руки официальный проект этого соглашения. Когда мы его получим и уладим все детали, то сделка, возможно, и состоится, — подчеркнул агент.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что клуб из Бергамо договорился с «железнодорожниками» о переходе 24-летнего полузащитника за €14,5 млн. По данным Sky Sport Italia, Миранчук заключил соглашение с «Аталантой» на пять лет, отмечалось, что «Локомотив» может рассчитывать на долю прибыли от возможного последующего трансфера футболиста в другой клуб.

В настоящее время Миранчук восстанавливается после травмы. В сезоне РПЛ — 2020/21 он сыграл пять матчей, в которых дважды забил и отдал одну голевую передачу.

Ранее NEWS.ru приводил реакцию главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на возможный переход Миранчука в «Аталанту». По словам наставника национальной команды, он хочет, чтобы игроки переходили в другие лиги, где они продолжат развиваться, хотя не считает, что российская лига плохая.