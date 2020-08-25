Черчесов прокомментировал возможный переход Миранчука в «Аталанту»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как относится к возможному переходу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».
У Миранчука ситуация такая, что травма ему не даст играть за сборную, зато сейчас он сможет проводить переговоры с «Аталантой», — сказал Черчесов журналистам.
Он также отметил, что хочет, чтобы игроки переходили в другие Лиги, где они продолжат развиваться.
Я не говорю, что наша Лига плохая, но для нас это будет только польза. Я одобряю его переход, — добавил он.
Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В составе «железнодорожников» он становился чемпионом России и трижды — обладателем Кубка России.
Ранее NEWS.ru писал, что представители итальянской «Аталанты» 17 августа проведут переговоры с агентом полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. В ходе встречи планируется обсудить детали трансфера, сумма которого составит €15 млн без учёта бонусов.
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