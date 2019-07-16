https://static.news.ru/photo/59743a4a-a83d-11e9-ae66-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днём для рубля. На это способны повлиять события, от которых зависит дальнейшая динамика российской валюты.

Такое мнение высказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в материале, опубликованном в « Российской газете ».

Он отметил, что существуют предпосылки для укрепления рубля. На это может повлиять полугодовая корпоративная финансовая отчетность в США. Она должна показать, насколько курс доллара к мировым валютам неудобен для продаж транснациональных корпораций, вроде Amazon, Intel, Johnson & Johnson. Курс отечественной валюты может подняться вплоть до 61,9 рубля за доллар.

С другой стороны, по мнению эксперта, именно 26 июля «инвесторов может постичь разочарование». В этот день состоится заседание по монетарной политике Центробанка России, после которого финансовый регулятор может начать закупку валюты для Минфина. И тогда курс рубля развернётся в обратную сторону.

Ранее News.ru сообщал, что курс рубля по отношению к другим иностранным валютам уже отыграл сценарий возможного снижения ключевой процентной ставки и перехода Банка России к денежно-нейтральной политике до середины 2020 года. Об этом News.ru рассказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. По его словам, резкая волатильность национальной валюты зависит в первую очередь от геополитических факторов, связанных с ограничительными санкциями со стороны США, а также с мировыми ценами на нефть.