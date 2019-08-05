Угрозы и различные изощрённые способы выбивания денег со стороны коллекторов — профессиональных взыскателей долгов по кредитам, алиментам или ЖКУ уже давно стали притчей во языцех. Но и агрессия со стороны должников всегда имела место в профессии «вышибателя». С ней также сталкиваются сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП, регулирует деятельность коллекторов). Это выражается по-разному: кто-то просто кричит, кто-то переходит на оскорбления, а кто-то и вовсе распускает руки. Так, в среднем 15 из 100 неплательщиков (то есть практически каждый шестой) оскорбляют коллекторов: мат, троллинг, словесные провокации.

Чуть реже — примерно один человек из сотни нападает на взыскателя с кулаками, прибегает к травле собаками, устраивает драки. Такие данные предоставили News.ru в Первом коллекторском бюро (ПКБ), в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, саморегулируемая организация) подтверждают актуальность таких оценок, добавляя, что с каждым годом ситуация ухудшается.

Как стало известно News.ru, 22 июля этого года в Рыбинске муж одной из должниц, к которой пришёл коллектор, угрожал последнему расправой и въехал в его автомобиль, нанеся повреждения. Позднее, в ночь на 26-е число был совершён поджог этого транспортного средства, машина сгорела до основания. Коллектор, пожелавший сохранить анонимность, подозревает, что к поджогу напрямую причастен супруг жительницы города. Сам обидчик в ходе беседы с взыскателем заявил, что имеет связи в местных правоохранительных органах. Коллектор предполагает, что полиция Рыбинска поэтому и отказывается возбуждать уголовное дела по факту угрозы жизни и регистрации ДТП — пока открыто лишь уголовное дело по факту поджога автомобиля.

Сергей Булкин/News.ru

Агрессивное поведение должников легко объясняется — берёшь чужие, а отдаёшь свои, рассуждает директор НАПКА Борис Воронин.

Во времена нехватки денег проблема выплаты долгов становится более напряжённой, у людей проявляется агрессия и отрицание факта долга, — отмечает он.

С этой категорией должников, как правило, удаётся договориться без перехода на «кулаки» и брань, а эмоции сменяют конструктивный диалог, продолжает он. Однако гораздо сложнее обстоит ситуация с теми, кто преднамеренно не хочет платить по долгам, провоцирует взыскателя и в дальнейшем позиционирует себя как жертву, добавляет Воронин.

Сейчас очевиден перекос в сторону тех должников, которые переступают границы дозволенного, сетует гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков.

Одно дело, например, бросать трубки при звонках, не идти на диалог, отрицать долг, и совершенно другое — оскорблять, переходить на повышенные тона и избивать оппонента, — сокрушается финансист.

Интересный факт, добавляет он, — агрессивное поведение чаще всего позволяют себе должники с двумя и более просроченными кредитами.

Сергей Булкин/News.ru

На фоне падения в 2019 году реальных располагаемых доходов населения доля просроченной задолженности по кредитам может вырасти, что, в свою очередь, приведёт к росту числа обращений банков к коллекторам, предупреждает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин.

В случае некорректного поведения заёмщика к нему могут применяться меры как административного, так и уголовного наказания, напоминает начальник департамента оценки розничных рисков ТрансКапиталБанка Сергей Тараканов. Необходимо действовать строго в рамках закона, в беседах с должниками не следует поддаваться на провокации или самому провоцировать конфликт, уметь слушать, быть выдержанным, перечисляет банкир. Также, добавляет он, немаловажно умение работать с отрицаниями, чётко и грамотно доносить требования взыскателя.