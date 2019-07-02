Коллекторам уточнили принципы взаимодействия с должниками по кредитам и займам. Если взыскатель звонит человеку более положенных по закону раз, то любой случай такого нарушения будет считаться единичным и оконченным в соответствующий день, а не продолжающимся, а правонарушение не длящимся, поэтому по каждому такому поводу гражданин может в течение года подать жалобу. Это следует из постановления Верховного суда, с которым ознакомился News.ru. Такое уточнение должно дестимулировать коллекторов пренебрегать «правилами игры», считают эксперты.

Противоречивость закона о коллекторской деятельности всё ещё требует уточнений и построения чётких правил взаимоотношений между профессиональными взыскателями и должниками. Теперь при нарушении «регламента» взаимодействия со стороны коллекторов «пострадавшие» граждане, по сути, смогут подавать больше жалоб на нерадивых взыскателей. Это следует из постановления Верховного суда № 305-ЭС19-6910, которое изучил News.ru.

Документ устанавливает, что каждый единичный случай нарушения является оконченным в день совершения, и такое правонарушение не является длящимся. Например, если взыскатель звонит чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, то каждый звонок считается самостоятельным «проступком», по которому можно подать жалобу в Федеральную службу судебных приставов (ФССП, контролирует работу коллекторов). На то, чтобы сообщить о своём недовольстве, у человека есть ровно год — именно таков срок для жалоб на взыскателей. Служба рассматривает каждое обращение и выносит постановление — виновен коллектор или нет. Если решение принимается в пользу гражданина, то ФССП может применять к взыскателям различные санкции.

АГН «Москва»

Порядка 50% обращений в адрес коллекторов касается вопросов неверного контакта и нарушения правил взаимодействия, рассказывает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков. Ещё 10% должников жалуются на некорректное общение, добавляет он.

Однако важно понимать, что зачастую обращения и жалобы являются безосновательными и продиктованы эмоциями, — рассуждает Кудряков.

Жалобы есть и будут, это нормальный закономерный факт, отмечает президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев. Вопрос не в том, есть ли обращения в принципе, а в том, что после каждой жалобы человек должен быть удовлетворён. Зарубежная практика говорит о том, продолжает эксперт, что эффективность измеряется не количеством постановлений, а удовлетворённостью клиента. Нет повторных обращений — он доволен, проблема решена, ведь чем больше уровень удовлетворённости, тем меньше жалоб.

Постановление Верховного суда исходит из логики закона и направлено на построение чётких правил взаимоотношений между каждой из сторон, и что важно — ни в коей мере не ущемляет права должников, — рассуждает Мехтиев.

Игорь Зарембо/РИА Новости

В свою очередь, продолжает он, профессиональные коллекторские агентства, несмотря на противоречивость профильного закона, прикладывают массу усилий, чтобы минимизировать количество жалоб и постановлений именно за счёт удовлетворенности клиента, решая вопрос так, чтобы у него не было необходимости писать жалобу повторно.

ФССП вынесла за 2018 год всего порядка 22 тыс. постановлений, следует из материалов службы. Принимая во внимание, что ежегодно в работе у взыскателей находятся около 10 млн дел, уровень исполнения закона о коллекторах находится на высоком уровне, заключает Юрий Кудряков из «Юником24».