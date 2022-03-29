Всех подсветят: Центробанк проследит за рядовыми транзакциями

Центробанк в марте опубликовал письмо, в котором российским банкам рекомендовано обращать внимание на подозрительные операции по картам физлиц и бизнеса. Что именно вызовет вопросы, в каком количестве покупать товары безопасно и как доказать, что вы не спекулянт, рассказали NEWS.ru юристы и финансовые эксперты.

Как банк определяет подозрительность операций по картам

Согласно письму ЦБ от 16 марта «О повышении внимания к отдельным операциям клиентов», предусмотрено ужесточение контроля за операциями по картам и счетам, которые кажутся банкам подозрительными и связанными с отмыванием денег. Также банки обязаны препятствовать выводу активов за рубеж. Они вправе блокировать любые платежи, которые сочтут аномальными, нехарактерными для физлица или организации. Например, если гражданин часто и помногу приобретает один и тот же товар, его заподозрят в спекуляции. Проследят и за попытками вывода средств в криптовалюту. Если банк зафиксирует подобную активность, то вправе начать проверку клиента и передать результат проверки в Росфинмониторинг.

Два главных признака так называемых сомнительных операций раскрыл старший партнёр юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

Например, вы самозанятый программист и вдруг пытаетесь оплатить промышленный металлопрокат. Сомнительной банку покажется резкое изменение характера деятельности. Банк видит, что вы предприниматель, занимающийся автоперевозками, вы годами оплачиваете транспортный налог и получаете на счёт оплату за автоперевозки — и вдруг начинаете в «промышленных масштабах» закупать сахар. В этих случаях банк вправе попросить вас объяснить экономический смысл этих операций, — поясняет Речкин.

Эксперт советует не конфликтовать с банковскими работниками, если они заблокировали ваш платёж. Они просто отрабатывают алгоритм. Целесообразно объяснить смысл спорной операции, её деловую цель. При этом можно предложить направить вам письменный запрос по спорной ситуации. Отменяя операцию, банки не всегда сообщают клиенту причину. В запросе банк указывает спорную операцию и обычно формулирует вопросы, предлагает сообщить определённую информацию. Запрошенные банком документы необходимо предоставить с сопроводительным письмом: в бумажном виде либо через интернет-банк.

В подавляющем большинстве случаев банк, получив разумное объяснение, снимет претензии, и соответствующую операцию проведут, — обнадеживает юрист.

Письмо Центробанка не является чем-то экстраординарным, чрезвычайным, это обычная деятельность Банка России в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Подобные письма рассылаются с 2012 года, а с 2015-го таким образом издаются ещё и соответствующие методические рекомендации, утверждает Роман Речкин. В данном случае ЦБ реализует меры согласно указам президента в связи действиями недружественных государств. Среди них — запрет на осуществление операций в иностранной валюте, запрет на исполнение сделок с ценными бумагами и недвижимостью с резидентами стран, внесённых в перечень недружественных.

Сами запреты установлены, а вот механизм их реализации и ответственность определены не были. ЦБ РФ частично устраняет этот пробел, возлагая обязанность по контролю за соблюдением специальных экономических мер на банки, — сказал Роман Речкин.

По мнению эксперта, ЦБ РФ напоминает банкам о необходимости соблюдения «антиотмывочного» законодательства.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как доказать законопослушность

Подозрительными банк может счесть и любые поступления средств из-за рубежа, отмечает руководитель практики имущественных отношений Amulex.ru Галина Гамбург. В этом случае он вправе попросить документы, подтверждающие обоснованность операции: договор, письменные объяснения, накладные.

В нашей практике был случай, когда приходилось доказывать законность получения денег в подарок от знакомых из-за рубежа. Потребовалось предоставить письменные объяснения зарубежного друга о том, что он действительно дарил деньги, а подпись на объяснениях была удостоверена иностранным нотариусом. Также предъявляли выписку с зарубежного счёта, справку с зарубежного места работы и из налоговой инспекции о том, что человек работает и платит налоги, — делится опытом Гамбург.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов советует предоставить банку информацию о новом контракте и контрагенте за рубежом, если вы или ваша фирма ранее не проводили таких платежей.

Дополнительные меры банков по отслеживанию подозрительных операций рядовых граждан не коснутся, считает управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Бабушке, которая сметает с полки 20-й по счету килограмм сахара в течение двух дней, карточный пенсионный счёт не заблокируют. Не те объемы операций, — комментирует она

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако перекупщикам любого уровня (физлицам и юрлицам) будет сложнее работать, так как они первыми попадут в фокус внимания банка. По мнению Косаревой, спекулянты будут вынуждены уходить в наличные, чтобы «не светить» денежные операции, а это затрудняет сделки.

Системная проблема закона в том, что квалификация операции в качестве «сомнительной» на практике зависит от субъективного её восприятия сотрудниками банка. То есть силён человеческий фактор: одну и ту же операцию могут признать сомнительной, а могут и не признать, акцентирует Речкин. По закону банк обязан отказать в совершении операции, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Если банк всё же признал необходимым заблокировать операцию, средства вы не теряете.