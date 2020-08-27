Утечка базы банковских карт россиян могла произойти по вине подрядчика Joom

https://static.news.ru/photo/ab272452-e878-11ea-bdbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Утечка в Сеть данных о десятках тысяч банковских карт пользователей маркетплейса Joom могла произойти по вине подрядчиков интернет-площадки. Такое мнение высказал менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.

По его словам, потери такой информации через платформы онлайн-коммерции — вовсе не редкость. Причины подобных инцидентом могут быть самыми разными — от ошибок в конфигурации серверов, на которых хранятся данные клиентов, до злонамеренных действий инсайдеров.

Мы часто отмечаем и случаи утечки из компаний конфиденциальной информации по вине подрядчиков, имеющих доступ к внутренним ресурсам компании, где хранятся клиентские базы данных, — именно на этот сценарий ссылается Joom, — цитирует Кубарева ПРАЙМ.

Эксперт отметил, что россиянам стоит сохранять бдительность, так как сейчас мошенники могут атаковать владельцев этих карт, представляясь сотрудниками банка и под предлогом сбоя в системе запрашивая недостающие сведения о карте. При малейших нестандартных ситуациях следует незамедлительно связываться со своим банком.

Ранее Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тысяч банковских карт. Рассекреченными оказались первые шесть и последние четыре цифры номера карт, срок их действия, название платёжной системы и банка. Также в базе указаны имена владельцев, контактные данные и адреса проживания.

Как писал NEWS.ru, объём банковских карт пользователей, которые попали в руки злоумышленников, может оказаться значительно больше