Состояние богатейшего европейца за неделю увеличилось на $8 млрд

https://static.news.ru/photo/03efe954-1671-11eb-bcdd-fa163e074e61_660.jpg Бернар Арно Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), богатейший европеец Бернар Арно стал ещё богаче. За неделю его состояние выросло на $8 млрд, до $122 млрд.

Рост на неделе с 15 по 22 октября последовал после заявления LVMH о признаках восстановления мирового рынка предметов роскоши. Богаче стал не только Арно, стоимость акций группы LVMH выросла на 6%, сообщает Forbes.

При этом ещё 15 октября группа LVMH, которая владеет такими брендами, как Bulgari, Guerlain и Dom Pérignon, сообщала о падении выручки на 21% с начала 2020 года. Выросла (на 12%) только выручка LVMH от продажи одежды и кожаных изделий. Помогли высокие продажи домов Louis Vuitton и Dior.

В настоящее время Арно уступает только основателю Amazon Джеффу Безосу ($188,6 млрд). Третьим в списке богатейших людей планеты идёт основатель Microsoft Билл Гейтс ($116,9 млрд).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце марта 2020 года состояние Бернара Арно за сутки увеличилось на $11,3 млрд за счёт позитивной динамики на фондовом рынке. Несмотря на рекордную сумму, совокупный капитал богатейшего человека Европы всё равно оставался на несколько десятков миллиардов долларов ниже, чем был до начала текущего кризиса.