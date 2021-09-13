Сомнительное дело: «серый» бизнес в России лишают тени

Банк России нашёл новые антиотмывочные гайки, которые можно было бы закрутить. Так, регулятор определил критерии, по которым банки будут выявлять карты и электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платёжных каналов. ЦБ предлагает отслеживать частоту таких операций, их количество, а также число и статус контрагентов. Не исключено, что жертвами инициативы окажутся граждане, попавшие в чёрный список банков по ошибке. Процедуры «обеления» Центробанк пока не предусмотрел. О том, кого могут взять на карандаш, — в материале NEWS.ru.

Бой с тенью

ЦБ опубликовал новые «методические рекомендации» для банков по борьбе с платёжными инструментами — банковскими картами и электронными кошельками, — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчётных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции, — отмечается в материалах ЦБ.

Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. Как поясняет ЦБ, это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь признаков

Центробанк перечислил восемь признаков подозрительных операций. Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры».

В частности, регулятор призвал обращать особое внимание на необычно большое (более 10 в день или более 50 в месяц) число контрагентов-физлиц и на количество проведённых физлицами операций (более 30 в день). Подозрительными считаются операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объёме более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Ещё два признака сомнительных операций — короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением средств и списанием, а также операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток.

Подозрительным выглядит отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, связи и прочее), а также совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удалённого доступа к услугам банка. Подозрения должен вызвать и тот факт, что в течение недели средний остаток на счёте меньше 10% от среднедневного объёма операций.

Отделить зёрна от плевел

Очевидно, меры, которые ЦБ рекомендует применять в отношении подозрительных карт и кошельков, — это приостановление операций по счёту. Возможно, не сразу. Сперва последует предупреждение. Поймают пару раз — возьмут на карандаш. Последующее нарушение может привести к расторжению договора и блокировке счёта. Самая печальная перспектива — попадание в чёрный список банков и Росфинмониторинга.

Проблема в том, что пострадать от инициативы могут самые обычные россияне (равно как и мелкие предприниматели, не пожелавшие оформиться как самозанятые), ведь под критерии ЦБ подпадают и вполне легальные операции. При этом процедуру «обеления» в случае ошибочной блокировки в своей «методичке» ЦБ никак не оговаривает.

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского, изначально необходима «дополнительная отсечка для разграничения зëрен от плевел». Чтобы отличать добропорядочных граждан от мошенников, можно, к примеру, ввести дополнительную проверку по назначению платежа, говорит эксперт.

Если добропорядочному гражданину заблокируют счëт, то решать данный вопрос ему придётся через банк. Ошибку должны исправить после телефонного звонка в кредитную организацию или после посещения офиса. В случае если гражданин действительно замешан в «серых» сделках, которые постоянно блокируются, он рискует попасть в чëрный список. Тогда банки будут отказывать в сотрудничестве. Если «чёрную метку» получит добропорядочный клиент, последнему скорее придётся решать проблему через обращение в суд. Общение с банком уже мало что сможет дать. Антон Рогачевский старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия»

Некоторые из предложенных критериев видятся сомнительными и требующими введения дополнительных цензов, соглашается адвокат, партнёр ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. По его словам, предложенные ЦБ критерии легко подходят под рядовые операции, совершаемые законопослушными гражданами. Например, 50 платежей от физлиц может оказаться сбором оплаты за пользование шлагбаумом в многоквартирном доме, а операции, превышающие в день 100 тысяч рублей, — переводом заработной платы супругом или сбором денег на оплату совместной путёвки несколькими лицами.

ЦБ мог бы начать с крупных получателей нелегальных платежей, а позже изменять критерии, увеличивая объём операций, — считает эксперт.

Финансовый аналитик Артём Звёздин, напротив, уверен, что обычному гражданину, который ведёт свою деятельность «вбелую», опасаться нечего.

99% населения эти параметры не коснутся. Система устроена таким образом, что для блокировки требуется два параметра одновременно. Например — быстрый ввод и вывод денег (менее минуты) и большой оборот средств свыше 100 тысяч в сутки. Разумеется, это можно сделать только с помощью алгоритмов и роботов, которые используют карты физических лиц для обменных операций и отмывания денег. Артём Звёздин финансовый эксперт финансовый эксперт

Операции по счёту будут заморожены, только если клиент подпадает под два параметра одновременно, обращает внимание аналитик. Для разморозки счёта банк, очевидно, потребует доказательства о легальности происхождения денежных средств (выписки из банковских счетов, договора продажи имущества, справки с работы и т. д.). Если блокировка счёта клиента происходит дважды за один календарный год, кредитная организация вправе разорвать с таким клиентом деловые отношения, то есть его в банке заблокируют пожизненно, добавляет Звёздин.

Как бы там ни было, вопросов рекомендации ЦБ вызывают немало, и один из самых главных из них — то, как отреагируют на призыв регулятора банки. С большой долей вероятности можно сказать, что это только начало. Постепенно «методичка» будет расти и в части расширения списка подозрительных операций, и в части сокращения сумм переводов.

Вполне возможно, что гайки, которые можно было бы дополнительно подзакрутить, у ЦБ ещё найдутся. И весь вопрос уже не в том, справедливы или нет те или иные требования ЦБ, а в том, чем или кем политика регулятора может быть ограничена.