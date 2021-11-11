Сбербанк отказался видеть перегрев на рынке ипотеки

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв заявил, что в России ипотечный рынок будет только расти. Эксперт считает, что большой спрос на услугу будет наблюдаться долгое время. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

В прошлом году у граждан был больший интерес к покупке жилья, в том числе из-за низких ставок по ипотеке, — поделился Царёв.

Он добавил, что Банк России в октябре повысил прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам года до 23–27% с прежних 20–24%.

Ранее представители крупнейших кредитных организаций России заявили, что планируют запустить льготную «зелёную» ипотеку. Такие продукты разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке. Известно, что первым экоипотеку ввёл ВТБ в сентябре. Кредит выдаётся со скидкой в 1,6% к базовой ставке тем, кто желает приобрести недвижимость в домах со значением энергоэффективности А++.

Директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков заявил, что запуск подобных скидок для клиентов простимулирует отрасль жилищного строительства и приведёт к росту ипотечных портфелей банков. Эксперты уверены, что государственная поддержка может значительно повысить спрос на подобную ипотеку, а также увеличить спрос на «зелёные» дома.