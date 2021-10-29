Банки РФ снизят ставки на «зелёную» ипотеку

Представители крупнейших кредитных организаций России заявили «Известиям», что планируют запустить льготную «зелёную» ипотеку. Такие продукты разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке. Известно, что первым экоипотеку ввёл ВТБ в сентябре.

Кредит выдаётся со скидкой в 1,6% к базовой ставке тем, кто желает приобрести недвижимость в домах со значением энергоэффективности А++. Директор розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгений Шитиков заявил, что запуск подобных скидок для клиентов простимулирует отрасль жилищного строительства и приведёт к росту ипотечных портфелей банков.

Эксперты уверены, что государственная поддержка может значительно повысить спрос на подобную ипотеку, а также увеличить спрос на «зелёные» дома. Отличие энергоэффективной недвижимости заключается в том, что такие здания оборудованы системами очистки воды и повторного использования энергии из неё, а также экологичными материалами и сопутствующей инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что российские банки начали поднимать ставки по ипотеке. Это связано с ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка России. Так, Россельхозбанк и Металлинвестбанк подняли эти показатели в среднем на 0,4 и 0,5 п. п., соответственно. МТС Банк планирует пересмотреть условия предоставления ипотечных продуктов в начале ноября, подняв ставки на 0,6 п. п.