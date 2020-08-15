Россияне пристрастились к онлайн-шопингу

Количество покупок россиян в Интернете за первые шесть месяцев 2020 года увеличилось втрое по сравнению с первым полугодием 2019-го. При этом общий оборот реализованных товаров вырос в 2,3 раза.
Зато тратить люди стали меньше — средний чек снизился на 22%, до 1673 рублей,
Увеличение объёмов онлайн-шопинга там связывают с режимом самоизоляции, который был введён по всей стране из-за пандемии коронавируса.
В первом полугодии доля интернет-эквайринга в общем объёме эквайринга составила 67%, тогда как годом ранее она составляла вдвое меньше — 32%, уточнили в банке
Чаще всего сидящие на самоизоляции россияне тратили деньги в магазинах одежды (средний чек составлял 2273 рубля) и в супермаркетах (2267 рублей). При этом к завершению режима ограничений — в июне 2020 года — средний чек одной онлайн-покупки вырос на 8% по сравнению с апрелем и на 13% к майскому показателю, составив 1755 рублей. Таким образом, он вернулся к показателям января 2020 года.
Отмечается, что в рамках исследования были изучены количество, обороты и средние чеки всех операций по картам всех банков в эквайринговой сети «Русского Стандарта» с января по июнь 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал о резком росте трат россиян на путешествия после информации о возобновлении полётов за рубеж.
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