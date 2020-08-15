Россияне пристрастились к онлайн-шопингу

https://static.news.ru/photo/4e0db20e-ded7-11ea-9762-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Количество покупок россиян в Интернете за первые шесть месяцев 2020 года увеличилось втрое по сравнению с первым полугодием 2019-го. При этом общий оборот реализованных товаров вырос в 2,3 раза.

Зато тратить люди стали меньше — средний чек снизился на 22%, до 1673 рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский Стандарт», который имеет одну из самых широких эквайринговых сетей в стране. Услуга эквайринга предполагает возможность для предприятий торговли и услуг принимать безналичную оплату.

Увеличение объёмов онлайн-шопинга там связывают с режимом самоизоляции, который был введён по всей стране из-за пандемии коронавируса.

В первом полугодии доля интернет-эквайринга в общем объёме эквайринга составила 67%, тогда как годом ранее она составляла вдвое меньше — 32%, уточнили в банке

Чаще всего сидящие на самоизоляции россияне тратили деньги в магазинах одежды (средний чек составлял 2273 рубля) и в супермаркетах (2267 рублей). При этом к завершению режима ограничений — в июне 2020 года — средний чек одной онлайн-покупки вырос на 8% по сравнению с апрелем и на 13% к майскому показателю, составив 1755 рублей. Таким образом, он вернулся к показателям января 2020 года.

Отмечается, что в рамках исследования были изучены количество, обороты и средние чеки всех операций по картам всех банков в эквайринговой сети «Русского Стандарта» с января по июнь 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал о резком росте трат россиян на путешествия после информации о возобновлении полётов за рубеж.