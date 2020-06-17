Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

https://static.news.ru/photo/1ee37d58-b0b8-11ea-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве вновь задумались о повышении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян. На данном этапе идёт обсуждение идеи поднять сбор с 13% до 15%.

О том, что тема реанимирована, сообщил Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтвердил РБК источник, близкий к администрации президента.

Обеспеченность, как предполагается, будет начинаться от планки в два или три миллиона рублей. Но не в месяц, а в год. В первом случае, чтобы попасть под действие новой нормы, необходимо в месяц в среднем зарабатывать более 166,6 тысячи рублей, во втором — от 250 тысяч и выше.

При этом, по некоторым данным, обсуждается и вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

Источники утверждают, что консультации идут как в правительстве, так и в администрации президента. Одни говорят, что никаких решений пока не принято. Другие утверждают, что уже готово более десяти разных сценариев, которые при необходимости можно просто достать и применить.

Власти не впервые обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ для состоятельных граждан. В кабмине идея витает с начала 2018 года, однако изначально речь шла о тех, кто зарабатывает от 7–10 млн рублей в год.

Одно из последних публичных предложений в этой сфере прозвучало в начале марта 2020 года, незадолго до введения масштабных ограничений из-за коронавируса и на старте финансового кризиса. Тогда ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в России надо ввести прогрессивный подоходный налог для людей с очень высокими заработками и поднять НДФЛ для богатых до 20–25%. Как писал NEWS.ru, состоятельными он предложил считать тех, кто зарабатывает от 500 тысяч рублей в месяц.

Однако, по мнению руководителя аналитического управления Федеральной налоговой службы России Валерия Засько, повышение налогов для богатых не решит проблемы социальной справедливости. По словам эксперта, бюджет от такой меры будет получать «копейки».

При этом в 2019 году депутаты Госдумы отклонили сразу два законопроекта об увеличении НДФЛ для обеспеченных россиян. Фракция «Справедливая Россия» предлагала поднять подоходный налог до 18% для тех, кто в год зарабатывает более 24 млн рублей, а КПРФ считала правильным снизить налоговую нагрузку на людей с доходом менее 100 тысяч рублей до 5%, а с остальных взимать по повышенной ставке.