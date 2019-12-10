Депутаты Госдумы отклонили два законопроекта на увеличение налогов для граждан с высоким доходом.
«Справедливая Россия», внёсшая законопроект, предлагала поднять НДФЛ до 18% для имеющих доход более 24 млн рублей в год россиян.
Второй проект закона, внесённый КПРФ, подразумевал снижение подоходного налога для граждан с доходом менее 100 тысяч рублей до 5%. Пять тысяч рублей и 13% предлагалось взимать с тех, кто зарабатывает от 100 до 300 тысяч рублей.
Автором законопроекта о прогрессивной шкале налогообложения является депутат Госдумы Олег Нилов. Документ предполагает поднять на 5% НДФЛ гражданам, чей ежегодный заработок превышает 24 млн рублей. Мера помогла бы снизить уровень социального неравенства в стране. Новый налог затронул бы 20 тысяч россиян.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для богатых.
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