https://static.news.ru/photo/f9ebdeae-1bda-11ea-8b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы отклонили два законопроекта на увеличение налогов для граждан с высоким доходом.

«Справедливая Россия», внёсшая законопроект, предлагала поднять НДФЛ до 18% для имеющих доход более 24 млн рублей в год россиян.

Второй проект закона, внесённый КПРФ, подразумевал снижение подоходного налога для граждан с доходом менее 100 тысяч рублей до 5%. Пять тысяч рублей и 13% предлагалось взимать с тех, кто зарабатывает от 100 до 300 тысяч рублей.

Автором законопроекта о прогрессивной шкале налогообложения является депутат Госдумы Олег Нилов. Документ предполагает поднять на 5% НДФЛ гражданам, чей ежегодный заработок превышает 24 млн рублей. Мера помогла бы снизить уровень социального неравенства в стране. Новый налог затронул бы 20 тысяч россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для богатых.