https://static.news.ru/photo/e68f6802-5c31-11ea-8163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

НДФЛ для богатых нужно поднять до 20-25%, чтобы ввести в стране прогрессивный подоходный налог для людей с очень высокими заработками. Такую идею озвучил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

При этом под очень высокими следует понимать доход от 500 тысяч рублей и выше в месяц. Те, кто зарабатывает 2 млн рублей ежемесячно, должны отдавать государству не менее 25%, приводят мнение профессора «Известия».

Существенной прибыли от повышения налога для богатых бюджет РФ не получит, так как таких людей в стране насчитывается всего 11 тысяч человек. Но само по себе высокое налогообложение богатых будет восприниматься как справедливое другой категорией населения.

Даже такая высокая ставка всё равно будет делать Россию привлекательной для тех, кто хорошо зарабатывает. В других странах богатые платят от 35 до 60% налогов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти будут оказывать россиянам с низкими доходами точечную финансовую поддержку вместо освобождения их от уплаты НДФЛ. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.