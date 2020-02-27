https://static.news.ru/photo/ea9c90ae-5980-11ea-9999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аналитического управления Федеральной налоговой службы России Валерий Засько заявил, что повышение налогов для богатых не решит проблемы социальной справедливости. По его словам, бюджет от такой меры будет получать «копейки».

Дополнительный доход составит не больше десятков миллиардов рублей, передаёт РБК. Такую меру можно было бы ввести в качестве пиар-хода, но в реальности это не сработает, уверен он.

При этом освобождение от налогов граждан с доходом ниже минимального размера оплаты труда принесёт большие потери для бюджета — около 1,2 трлн рублей, так как уровень доходов большинства граждан очень низкий. Так, 93% работающих людей за 2019 год получили не больше миллиона рублей.

Засько подчеркнул, что любые «игры» с налоговыми ставками выглядят неконструктивно.

Должна расти в целом экономика, зарплаты, доходы и мы должны побороть теневую экономику, и тогда можно говорить про дифференцированную ставку, — заключил он.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Минфин разработал и внёс в правительство законопроект о налоговом вычете на фитнес-услуги для физических лиц. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв допустил, что закон будет принят к лету 2020 года.