Назван способ избавления от переплат при микрозайме

https://static.news.ru/photo/1b611324-ebde-11e9-bbce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Оформление займа в микрофинансовых организациях может сопровождаться проблемами с их выплатой в дальнейшем. Эксперты дали несколько советов, как избежать неприятных инцидентов и не попасться в долговую кабалу.

Во-первых, следует внимательно прочитать документы, которые организация предлагает подписать при оформлении займа. Сколько, например, она возьмёт за обслуживание, какие есть варианты погашения кредита и прочее.

Также перед походом в МФО лучше ознакомиться, входит ли кредитная организация в реестр Центробанка, заявил РИА Новости директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.

В первую очередь необходимо проверить включение организации в реестр действующих МФО, размещённый на сайте Банка России, после этого внимательно ознакомиться с условиями договора и дополнительными услугами, — сказал он.

Особое внимание нужно обратить на пункт об ответственности сторон. Там обычно прописаны штрафные санкции, пени и возможные скрытые комиссии. Кроме того, в этом разделе договора есть пункт о порядке внесения изменений в документ.

Не стоит забывать, что любые дополнительные услуги стоят денег, поэтому цены страховки, СМС-оповещений и юридической поддержки должны быть оговорены сразу.

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