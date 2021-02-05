Названы способы кражи данных о балансе банковской карты

https://static.news.ru/photo/c4817fa6-ae94-11ea-98dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В арсенале у аферистов есть несколько способов кражи информации о том, сколько денег на карте у человека. Самый распространённый — попытка узнать в личном разговоре. Также мошенники могут использовать уязвимости в банковских приложениях.

Как рассказали РИА Новости эксперты, получив необходимые данные, воры могут применять различные схемы хищения денег со счетов.

Банковские приложения оказались очень уязвимыми перед опытными взломщиками. Около 31% из них оказались недостаточно защищены, рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. При этом в 2019 году его компания выявила проблемы у 63% мобильных приложений различных кредитных организаций.

Часто эти уязвимости приводят к тому, что злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы, — рассказал эксперт.

Но иногда виноваты даже не банки, а сторонние приложения. Например, существуют сервисы для перевода средств с любой карты на другую карту. И мошенники могут ввести определённую сумму, чтобы узнать, есть такие деньги у её владельца или нет, ещё до начала операции. Такие баги тоже могут выдать аферистам нужную информацию.

Telegram стал новой площадкой для телефонных мошенников, ведь у него уже есть встроенная IP-телефония, а также бот, который меняет голоса и номер телефона звонящего, писал NEWS.ru. Но есть способ защититься от возможной атаки.