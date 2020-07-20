Россияне после пика пандемии активно берут микрозаймы

https://static.news.ru/photo/cb5318b6-ca24-11ea-8583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Микрофинансовые организации (МФО) во втором квартале 2020 года выдали россиянам на 30% меньше займов по сравнению с первым кварталом. С апреля по июнь жители России получили на руки почти 45 млрд рублей против 65 млрд рублей, выданных в начале года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый маркетплейс «Юником 24». Отмечается, что объём выдачи начал восстанавливаться с середины мая. Низкие показатели второго квартала на рынке связывают не с падением интереса к микрозаймам в разгар пандемии коронавируса, пик которой пришёлся на апрель, а с политикой МФО.

Компании прекрасно понимали, что существенная часть заёмщиков не обладает фундаментальными знаниями в области финансовой грамотности. Как следствие — в кризисной ситуации они могут ошибочно оценивать свою платёжеспособность и риски выхода на просрочку, — объяснил гендиректор маркетплейса Юрий Кудряков.

По его словам, на апрель пришёлся пик роста просроченной задолженности по микрозаймам, взятым ещё до пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МФО вводят в заблуждение клиентов, маскируясь под банки. Они не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств. Свои продукты МФО всячески вуалируют под вклады и не рассказывают при этом клиентам, что доход в данном случае не гарантирован, а вложение не защищено страховкой государства, говорится в отчёте Международной конфедерации обществ потребителей.