Криптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ

https://static.news.ru/photo/aa2cb3ce-caa4-11ea-ad14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», подготовленный ко второму чтению в Госдуме, даёт определение криптовалюты, но запрещает использовать её в России для оплаты товаров и услуг, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Что такое криптовалюта? Мы её определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Но при этом в России это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг, — пояснил РИА Новости Аксаков.

Законопроект определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства.

Как писал NEWS.ru, закон о цифровой валюте может быть принят Государственной думой уже в ходе осенней сессии, а о цифровых финансовых активах (ЦФА) — в июле. До сих пор в российском законодательстве эти термины не были урегулированы. К первому будет относиться криптовалюта, а ко второму — ценные бумаги и финансовые активы, контролируемые Банком России. Для цифровой валюты предписано обязательное декларирование, тогда как ЦФА разрешат владеть свободно. В ходе подготовки ко второму чтению из законопроекта о цифровой валюте убрали ряд понятий, в том числе «майнинг» и «токены». Регулирование будет определяться в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию. Также депутаты отказались от идеи дополнить документ нормами об административной и уголовной ответственности.