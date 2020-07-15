Илон Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира

https://static.news.ru/photo/7d63b546-c706-11ea-a65f-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель компании SpaceX и гендиректор компании Tesla Илон Маск вошёл в десятку самых богатых людей планеты. Размер его состояния достиг отметки в $70,8 млрд.

Об этом сообщает журнал Forbes. Издание отмечает, что состояние предпринимателя увеличилось благодаря резкому росту стоимости акций Tesla. В середине марта 2020 года за них просили на бирже не более $400 за штуку, к закрытию торговой сессии 15 июля стоимость этих ценных бумаг составила более $1541.

Forbes отвёл Маску восьмое место среди богачей планеты. Список по-прежнему возглавляет глава корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценено в $178,6 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илон Маск 10 июля увеличил свой капитал на 11% благодаря росту акций Tesla. Акции производителя электромобилей в этом году в целом выросли на 269%. Основная часть капитала Маска — пятая часть акций Tesla. На 10 июля состояние Маска оценивалось в $70,5 млрд.