Илон Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира

Основатель компании SpaceX и гендиректор компании Tesla Илон Маск вошёл в десятку самых богатых людей планеты. Размер его состояния достиг отметки в $70,8 млрд.
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Forbes отвёл Маску восьмое место среди богачей планеты. Список по-прежнему возглавляет глава корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценено в $178,6 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Илон Маск 10 июля увеличил свой капитал на 11% благодаря росту акций Tesla. Акции производителя электромобилей в этом году в целом выросли на 269%. Основная часть капитала Маска — пятая часть акций Tesla. На 10 июля состояние Маска оценивалось в $70,5 млрд.
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