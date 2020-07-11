Состояние Илона Маска увеличилось на $6,1 млрд

https://static.news.ru/photo/1d95ebba-c306-11ea-acce-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск 10 июля увеличил свой капитал благодаря росту акций Tesla на 11%. Акции производителя электромобилей в этом году в целом выросли на 269%.

Председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт отправил на благотворительность $2,9 млрд и опустился на десятое место в списке богатейших людей мира Billionaires Index, пишет Bloomberg. 89-летний предприниматель с 2006 года пожертвовал более $37 млрд, пишет Bloomberg. Маск же поднялся на седьмое, обогнав совладелицу L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires Мукеша Амбани и сооснователя Google Сергея Брина.

Основная часть капитала Маска — пятая часть акций Tesla. На данный момент его состояние оценивается в $70,5 млрд, Баффета — $69,2 млрд, Брина — $70,4 млрд, Амбани — $70,2 млрд и Эллисона — $66,2 млрд.

На прошлой неделе Илон Маск за неделю разбогател на $5,2 млрд за счёт роста котировок Tesla c 26 июня. Tesla стала самой ценной автомобильной компанией в мире, опередив Toyota с рыночной капитализацией в $208 млрд. С начала 2020 года стоимость ценных бумаг Tesla выросла более чем в два раза.

Как писал NEWS.ru ранее, Илон Маск пообещал раскрыть новые подробности стартапа Neuralink, который позволит считывать информацию из мозга. Бизнесмен подчеркнул, что основная цель предприятия — позволить человеческому мозгу конкурировать с искусственным интеллектом.