Илон Маск вошёл в пятёрку богатейших людей мира

https://static.news.ru/photo/d5d22996-cae5-11ea-aec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes.

Благодаря росту стоимости акций Tesla, состояние предпринимателя за день выросло на $5,1 млрд или 7,35% и достигло $74,2 млрд. Акции подорожали более чем на 9% и, по состоянию на 21 июля, стоят $1668 за штуку.

Первую строчку списка занял глава Amazon Джефф Безос, состояние которого выросло на $13 млрд, до $189 млрд. На втором месте — Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) с $113,8 млрд, на третьем — Билл Гейтс (Microsoft), его состояние оценивается в $113,4 млрд, на четвёртом — Марк Цукерберг (Facebook) с состоянием $90,3 млрд.

При этом в рейтинге Bloomberg Billionaire Index Маск находится в конце первой десятки, его состояние оценили в $68,7 млрд против $70,6 млрд 16 июля.

Как писал NEWS.ru ранее, Илон Маск 10 июля увеличил свой капитал на 11% благодаря росту акций Tesla. Акции производителя электромобилей к тому моменту за год выросли на 269%.