Илон Маск вошёл в пятёрку богатейших людей мира

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes.
Благодаря росту стоимости акций Tesla, состояние предпринимателя за день
Первую строчку списка занял глава Amazon Джефф Безос, состояние которого выросло на $13 млрд, до $189 млрд. На втором месте — Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) с $113,8 млрд, на третьем — Билл Гейтс (Microsoft), его состояние оценивается в $113,4 млрд, на четвёртом — Марк Цукерберг (Facebook) с состоянием $90,3 млрд.
При этом в рейтинге Bloomberg Billionaire Index Маск находится в конце первой десятки, его состояние оценили в $68,7 млрд против $70,6 млрд 16 июля.
Как писал NEWS.ru ранее, Илон Маск 10 июля увеличил свой капитал на 11% благодаря росту акций Tesla. Акции производителя электромобилей к тому моменту за год выросли на 269%.
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