Госдума одобрила выделение госкредита Минску

https://static.news.ru/photo/97fe193a-f75a-11ea-acac-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в 2020 году иностранным государствам госкредиты, не предусмотренные программой. Ранее Москва и Минск договорились о предоставлении Белоруссии госкредита в размере $1,5 млрд.

Во втором чтении проект был дополнен поправкой правительства, предоставляющей кабмину в 2020 году право принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020-2022 годы, сообщает РИА Новости.

Внесённая поправка разрешает предоставлять такие кредиты как за счёт ассигнований, установленных самой программой, так и за счёт уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года. Депутаты поддержали также поправку, касающуюся предоставления госкредитов иностранным государствам в текущем году без правки бюджета. Она даёт правительству возможность представлять кредиты даже в случае, если лимит исчерпан.

Как писал NEWS.ru, Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам президента РФ, в настоящее время министры финансов обеих стран уже прорабатывают этот вопрос.

Для Лукашенко переговоры с Путиным прошли в рамках первого зарубежного визита после выборов 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.