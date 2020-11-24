Forbes оспорил рейтинг, назвавший Маска вторым богатейшим человеком в мире

https://static.news.ru/photo/b1869810-2eea-11eb-9637-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Julian Stähle/Global Look Press

Журнал Forbes заявил о недостоверности рейтинга богатейших людей мира от агентства Bloomberg, в котором Илон Маск занял вторую строчку.

По данным издания, на сегодняшний день состояние основателя Tesla и SpaceX оценивается в $126,8 млрд, в то время как состояние главы Amazon Джеффа Безоса составляет $182,6 млрд, а следом за ним должен идти гендиректор LVMH Бернар Арно, богатство которого оценено в $140,6 млрд, пишет Lenta.ru.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Илон Маск обошёл Билла Гейтса и занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты.

Сам Илон Маск летом 2020 года заявлял, что его не интересует, во сколько оценивается его состояние. По его словам, цифры постоянно меняются, в то время как для него важно создавать по-настоящему важные и интересные людям вещи.

Ранее NEWS.ru писал, что Илон Маск стал рекордсменом по темпам роста своего капитала и обошёл по богатству основателя Microsoft Билла Гейтса. За прошлую неделю состояние Маска увеличилось на $13,5 млрд.