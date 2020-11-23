Илон Маск стал рекордсменом по скорости роста состояния

https://static.news.ru/photo/3ebd32b8-2e0d-11eb-80fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск занял вторую строчку в рейтинге богатейших жителей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Таким образом, Маск с состоянием в S127,9 млрд обошёл в списке миллиардеров основателя компании Microsoft Билла Гейтса (127,7 млрд). За год капитал бизнесмена увеличился на $100,3 млрд, что является рекордным годовым ростом, передаёт РИА Новости.

Возглавляет рейтинг основатель Amazon Джефф Безос, чьё состояние оценивается в $132 млрд.

На четвёртом и пятом месте топ-5 богатейших людей мира расположились президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг ($105 млрд и $102 млрд соответственно).

Как писал NEWS.ru, богатейший человек мира Джефф Безос пожертвовал средства на защиту окружающей среды. Для этих целей он выделил $741 млн. Безос отмечает, что эта сумма — лишь начало. Он не собирается останавливаться на этом и будет и дальше вкладываться в благотворительность. В числе организаций, которым перечислены средства, — Всемирный фонд дикой природы (WWF), Институт мировых ресурсов, американский Фонд защиты окружающей среды и другие.