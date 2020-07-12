Forbes назвал экс-супругу главы Amazon богатейшей женщиной США

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Бывшая жена главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи стала богатейшей женщиной США по версии журнала Forbes.

Пара развелась в 2019 году. В результате расторжения брачного договора Маккензи Безос получила 4% акций Amazon — крупнейшего онлайн-ретейлера планеты. Её доля год назад оценивалась примерно в $38,3 млрд. Однако, как указывают эксперты, на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа акции компании резко выросли в цене.

По обнародованной оценке, бывшая жена Безоса владеет состоянием в $62,3 млрд. Маккензи сместила на позиции самой обеспеченной женщины Штатов дочь основателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон, которая располагает $57,3 млрд, сообщает Forbes.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой.

Ранее сообщалось, что состояние самого богатого в мире человека, главы Безоса возросло до $171,6 млрд, что стало новым историческим рекордом.

Как писал NEWS.ru, глава Amazon к 2026 году может стать первым в истории триллионером. На это указывают результаты исследования сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, опубликованные в мае. Согласно ему, пандемия коронавируса только поможет предпринимателю увеличить своё состояние до $1 трлн. На момент публикации исследования Forbes оценивал его состояние в $143 млрд. В марте 2020 года оно оценивалось в $125 млрд.