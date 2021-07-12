Финансист рассказал, как Россия под санкциями могла заплатить по евробондам

Платёж России по купонному доходу по еврооблигациям в размере $117,2 млн могли специально пропустить за рубежом, несмотря на санкции в отношении финансовой системы РФ, в том числе заморозку золотовалютных резервов и резервов ЦБ РФ на Западе, заявил NEWS.ru аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. Эксперт добавил, что в этом случае перечисление средств могло пройти со счетов Минфина РФ.

Здесь возникают вопросы. Во-первых, с каких счетов прошёл платёж, если счета ЦБ РФ заморожены. Либо специально платёж пропустили, тогда это прошло со счетов Минфина РФ. Это значит, что санкции не распространяются на обязательства РФ, и Минфин США уточнил, что до мая действуют старые лицензии и эти платежи можно осуществлять. Вариант номер два — платёж прошёл со счетов Минфина в каком-то из банков России, кто не попал под санкции — это «Газпромбанк» и «Россельхозбанк» — на счета Euroclear. Тогда эти платежи осуществлены за счёт текущих доходов РФ или за счёт той валюты, которая не была арестована, или которая находилась в неподсанкционных банках, — подчеркнул Голубовский.

По его словам, третьим «немаловажным вопросом» является получение платежей российскими держателями еврооблигаций, в адрес которых также заморозили платежи. Эксперт предположил, что иностранные держатели средства получили, а российские — нет.

Накануне Минфин РФ осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн, невыплата которого могла стать причиной дефолта РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ранее рейтинговое агентство Fitch сообщило, что если Россия 16 марта выплатит купоны по долларовым евробондам в рублях, то это будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга. В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что страна не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу и будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы. По его словам, российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств как валютных, так и рублёвых.