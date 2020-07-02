Европа к 2022 году создаст конкурента Visa и Mastercard

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В Европе создадут новую платежную систему EPI, которая станет конкурентом американским Mastercard и Visa. Её запустят 16 крупных банков из пяти европейских стран.

В соглашении о создании европейской платежной системы участвуют кредитные учреждения Германии, Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов. Называются такие организации, как Commerzbank, Societe Generale и Deutsche Bank, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Ожидается, что EPI запустят уже в 2022 году. Участники соглашения считают, что она станет новым стандартом для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций. Они призывают другие финансовые структуры, которые занимаются предоставлением услуг по осуществлению платежей, присоединиться к их инициативе до конца 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что некоторые европейские банки, находящиеся в серьёзной зависимости от американских платёжных систем Visa и Mastercard, задумались над созданием собственной. Тайные работы якобы начались в конце 2019 года. Ведь в Японии или Китае есть именно японская JCB и китайская China Union Pay системы электронных переводов и платежей, успешно функционирующие на фоне Visa и Mastercard. А во Франции существуют дебетовые карты собственной системы, работающей в стране, Carte Bleue, которые, в отличие от старших американских «братьев», позволяют совершать транзакции без требования авторизации от банка — держателя «пластика».