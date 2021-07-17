Эксперт Центробанка назвал способ вернуть украденные мошенниками деньги

Первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычёв рассказал, как вернуть на счёт похищенные мошенниками деньги. Для этого надо обратиться в свой банк и написать заявление, сообщает радио Sputnik.

Однако, в возвращении краденых средств есть некоторые нюансы.

Пользователь финансовых услуг защищён законом и может в любом случае свои деньги вернуть, но есть определённые тонкости. Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее, — рассказал эксперт.

Затруднить возврат денег может добровольная передача пароля из СМС или пин-кода от карты. Если же жулики сумели обмануть человека и узнать банковские данные, а потом похитить деньги, надо обратиться с заявлением не только в банк, но и в полицию. В этом случае возврат денег будет происходить через суд, отметил представитель Центробанка.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центробанка разрабатывают законопроект, принятие которого может в разы увеличить процент возврата похищенных мошенниками средств. Спорная сумма будет автоматически блокироваться на счёте злоумышленника сразу после обращения жертвы, а судебное разбирательство может проводиться в упрощённом режиме, без привлечения истца и ответчика.