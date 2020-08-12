ЦБ выпустил мобильное приложение о финансах и услугах

https://static.news.ru/photo/e7b266b2-dd3c-11ea-ad31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России выпустил собственное мобильное приложение. Оно получило название «ЦБ онлайн», а его задача — информировать о финансовых продуктах и услугах.

Приложение уже доступно для скачивания в Google Play и App Store, сказано в пресс-релизе Центробанка.

Приложение даст возможность потребителям <...> оперативно получить ответ по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте её ближайший офис, — пояснили в ЦБ.

Помимо этого, пользователи смогут оставлять отзывы о качестве банковских услуг. Такие отклики в дальнейшем будут учитываться регулятором при взаимодействии с финансовыми компаниями.

С помощью нововведения ЦБ стремится использовать современные формы взаимодействия с гражданами, чтобы сделать доступ к нужным им сведениям и сервисам максимально оперативным и удобным.

Рассчитывает также на активную обратную связь от пользователей, чтобы доработать приложение с учётом их пожеланий и замечаний.

Ранее NEWS.ru писал, что российские банки намерены протестировать безналичные платежи без дополнительного подтверждения от плательщика.