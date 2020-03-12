Страны мира стоят на пороге мощного финансового кризиса, который может стать более опасным, чем предыдущий катаклизм. Об этом британской газете The Independent заявил американский экономист французского происхождения Джесси Коломбо (Jesse Colombo), который прославился тем, что с высокой точностью угадал наступление глобального кризиса 2008 года.

Мы все находимся на позднем этапе экономического цикла, и коронавирус — это, по большому счёту, удар ниже пояса. Но надо понимать, что мы уже шли к рецессии до того, как впервые услышали о коронавирусе, — сказал экономист.

Коломбо отметил, что пневмония нового типа не является первопричиной катастрофической ситуации, зато может стать «спусковым крючком» для нового мирового экономического кризиса. Почва для кризисной ситуации, по мнению американского аналитика, — образование так называемых «пузырей» более чем на 20 рынках. Все они, по его предположению, готовы лопнуть в самый ближайший момент. В частности, он говорит о «пузырях» на рынках европейской недвижимости, американских акций, корпоративных бондов и о ряде других.

Но всё же один из крупнейших и настораживающих — китайский кредитный пузырь, который раздулся вследствии финансирования инфраструктурных проектов, — сказал Коломбо, и добавил, что все они «начинают лопаться» уже этой весной.

Экономист заявил, что кризис високосного года может оказаться тяжелее, чем удачно предсказанный им в 2008 году. По той простой причине, что, по его оценкам, общий объём долговых обязательств в разных сегментах вырос практически на $100 трлн.

Путёвка в кризис

События последних дней ясно указывают на то, что медленно, но верно мы движемся в сторону глобального финансового кризиса. Основными его признаками является резкое замедление производственного цикла по всему миру, вызванного распространением коронавируса, который распространился, по последним данным ВОЗ, уже на 118 стран.

Закрытие целых стран, ограничение в перемещениях населения между странами, отмена больших мероприятий — всё это привело к замедлению потребительского спроса со стороны всех слоев населения. Следствием замедления глобальной экономики стало резкое падение цен на нефть в связи со снижением спроса на производственное сырьё. Такое снижение ожидается и в других секторах экономики в самое ближайшее время. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Дело в том, поясняет эксперт, что на сегодняшний день все государства, а также различного рода производства настолько завязаны между собой, что падение в одном секторе экономики тут же ведёт к снижению деятельности во всех остальных областях. Глобализация настоящего времени — это в первую очередь, рост экономики и обогащение населения все большими материальными благами, поясняет специалистка.

Надо понимать, что все три крупнейших экономики мира (США, Китай и Европа) — замедляются уже более года, уточняет доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Они всё еще растут, но скорость роста устойчиво падает, добавляет он.

С момента прошлого кризиса (2008 года) прошло более 10 лет, а длительность среднесрочного экономического цикла (цикла Жюгляра) — 7-12 лет. Так что и по календарю — пора бы уже рецессии или кризису приключиться. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

На торможение всех крупных экономик наложилось два негативных процесса: торговая война США против Китая и вспышка короновирусной инфекции. И, судя по динамике заболевания в эпицентре — в Китае — ЕС и США ждёт ещё как минимум 2-3 месяца роста числа заболевших, прогнозирует аналитик. Волна негатива, с этим связанная, — наверняка усилит распродажу активов во всём мире, и, как следствие — подтолкнет кризис, подозревает Хестанов.

Fei Maohua/Global Look Press

Любопытно, что эпидемия COVID-19 запустила процесс корректировки, возврат к норме, под завалами которой теперь могут оказаться многие из стран. При этом выпущенная центробанками ликвидность не направлялась напрямую в реальный сектор экономики и способствовала росту пузырей на рынке финансовых активов, соглашаются с Коломбо независимые аналитики.

Если в прежние годы они имели принадлежность к какому-то сегменту экономики — «пузырь доткомов», «ипотечный пузырь», то текущую ситуацию можно охарактеризовать уже как «пузырь центробанков». Регуляторы фактически нарушили привычную взаимосвязь между риском и его отражением в стоимости широкого пласта активов благодаря чересчур щедрой политике стимулирования, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

К сведению, мировые эксперты объявляют наступление кризиса тогда, когда два квартала подряд падает производство. Специалисты заявляют, что всё идёт именно к этому.

России всё нипочём

Хотя Михаил Коган вместе с тем настроен оптимистично: «натренированная» Россия может сравнительно легче пережить новый удар в сравнении с предыдущими кризисами.

А всё потому, что в стране уже нет былых перекосов в экономике, действует плавающий обменный курс, проводится достаточно ответственная бюджетная политика, есть резервы. Запас прочности определенно выше, хотя он не является гарантией отсутствия неблагоприятных тенденций. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Правда, отмечает он, за последние годы экономика РФ всё же «так и не перешла на новые инвестиционные рельсы и не избавилась от нефтяного проклятия». Впрочем эксперт одновременно признаёт и то, что влияние ухудшения ситуации на рынке энергоносителей теперь ощущается менее остро.

Кроме того, в качестве положительного фактора аналитики отмечают, что текущий кризис — «не первый и не последний, а наше население переживало и не такое, в особенности поколение старше 45 лет».

В выигрышной позиции в очередной раз окажется та прослойка населения, которая привыкла вести домашнее хозяйство и в большей степени опираться на свое подсобное хозяйство. Работникам же офисов самое время осваивать секреты земледелия: сперва может показаться, что это шутка, но с другой стороны, кому нужны инвестиционные стратегии в ценные бумаги, когда вам просто-напросто нечего есть, — замечает Екатерина Новикова.

Зажимаем кулачки

Расслабляться не стоит от слова «совсем». По словам Сергея Хестанова, в настоящее время, к сожалению, почти все ЦБ крупных экономик израсходовали свое «оружие» для борьбы с кризисом: пространство для снижения ставки очень мало — они и без того «низкие», а «некоторый запас есть только в Китае».

Отрицательные ставки на практике не работают. Меры по смягчению денежно-кредитной политики — работают слабо: инфляция в ЕС, США — заметно ниже цели. Увы, но это говорит о том, что будущий кризис не получится преодолеть так, как это сделали в 2008-2009 годах. Придется искать другой путь, а какой — пока не ясно, — говорит Сергей Хестанов.

По мнению первого заместителя декана экономического факультета СпбГУ Юрия Гузова, «преимущество России во всей нынешней ситуации в том, что наша страна плохо встроена в глобальные экономические цепочки».

Периферийность России сыграет в тяжелой ситуации на руку стране. Всё то, что рушится сейчас, может быть, даже и хорошо для нас. У нас есть все шансы создать крепкий экономический организм. Юрий Гузов первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ

Ну а пока экономисты рассуждают реальный курс доллара по отношению к рублю подрос уже на 2,2 рубля (₽75,02 ), при этом евро прибавило в росте +2,38% и составило ₽84,108. Падение продолжил не только рубль, но и индексы Мосбиржи (упал до 2507, 30 п.п. — на −7,76%) и РТС (до 1100,80 — на −12,53%).

Поэтому, как говорится в известной пьесе Александра Островского «Снегурочка»: «слепой сказал: посмотрим». Ведь надо отдавать всегда отчёт в том, что любые прогнозы — пускай даже самые страшные — лишь угадывание. А уж повезёт или нет — покажет судьбоносное «реле случайных чисел».