https://static.news.ru/photo/555640e6-c919-11e9-902d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

Адвокаты «Авиакапитал-Сервис», дочерней компании «Ростеха», пытались урегулировать претензии к Boeing, у которой она купила 35 самолётов 737 MAX, но американская сторона не пошла навстречу.

Адвокат Стивен Маркс, представляющий интересы покупателя, сообщил, что сумма иска на настоящий момент составляет $120 миллионов, но в будущем, с учётом штрафов, может вырасти в разы, передаёт РИА Новости .

Защита «Авиакапитал-Сервис» продолжает настаивать на том, что Boeing пошёл на сознательный обман при продаже самолётов, в том числе, утаивал критически важную информацию о 737 MAX от авиавластей США.

Как писал News.ru ранее, лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» подала иск в суд округа Кук, штат Чикаго, на компанию Boeing и требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолётов Boeing 737 MAX.