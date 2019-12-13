https://static.news.ru/photo/bab674a2-f6bd-11e9-a47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russia Look/Global Look Press

Банки и кредитные организации предложили изменить систему операций при денежных переводах, которые делают без согласия клиентов: в случае сомнений о законности операции приостанавливать перевод и возвращать их отправителю. Об этом сообщает РБК.

Также финансовые организации выступили за увеличение срока блокировки сомнительного перевода. Причиной такой инициативы стало то, что часто банковские служащие, в случае сомнения насчёт перевода, часто не успевают за два дня дозвониться до клиента, чтобы подтвердить операцию. Даже если сотрудник банка сомневается в законности операции, он всё равно вынужден сделать перевод получателю.

По мнению директора по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексея Голенищева, нынешнюю схему нужно либо полностью отменить, либо изменить формулировку так, чтобы возобновление платежа было опционально. «Открытие» поддерживает эти предложения, отметил вице-президент, начальник управления правовой экспертизы банка Сергей Селезнёв, однако они не должны усложнять процедуру для добросовестных клиентов, — сообщило издание.

Однако представитель ЦБ отметил, что эти механизмы не приведут к «положительному эффекту», а ВТБ и Райффайзенбанк не считают необходимым менять устоявшиеся правила.

Два дня — это достаточный срок для связи с клиентом. Любые блокировки операций повышают затраты и риски банков на сопровождение процесса, а также требуют дополнительных человеческих ресурсов для поддержки этой работы, — привели слова старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова в РБК.

Ранее NEWS.ru писал, каким образом мошенники совершают финансовые преступления с помощью денежных переводов и что клиенты Сбербанка в 15 раз чаще стали жаловаться на звонки мошенников.