Туктамышева раскрыла, как Фрейндлих повлияла на ее номер в «Русском вызове» Туктамышева: меня тронули стихи Цветаевой в исполнении Фрейндлих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью NEWS.ru рассказала, как родилась идея выступать под произведение Марины Цветаевой. Фигуристка призналась, что ее тронули стихи в исполнении актрисы Алисы Фрейндлих.

С самого начала были варианты, но они меня не до конца впечатляли. Потом я внезапно поняла, что хочу откататься под какое-то произведение Марины Цветаевой, если это вообще возможно. Я рассказала об этой идее [хореографу] Елизавете Навиславской. Я раньше не слышала, как читает стихи Алиса Фрейндлих, но Елизавета предложила использовать именно ее прочтение и совместить это с музыкой Шопена. Меня это сразу тронуло, и я была уверена, что хочу кататься под это, — сказала Туктамышева.

Она добавила, что когда идея родилась, то в тот же день нашлась и музыка. Программу поставила именно Елизавета Навиславская.

Идея использовать свечу и фонарь была ее. Но Елизавета — театральный постановщик, поэтому нам нужен был кто-то с хорошим коньком. Когда номер был уже полностью готов, нам помогал чистить шаги Артем Федорченко, который в тот момент как раз находился в Петербурге, — рассказала Туктамышева.

Елизавета Туктамышева объявила о соревновательной паузе в октябре 2023 года и сосредоточилась на выступлениях в шоу и внеледовых активностях. Последним официальным турниром Туктамышевой стал финал Гран-при-2023, где фигуристка заняла третье место.

В сезоне-2023/24 Елизавета принимала участие в шоу-соревнованиях — чемпионате России по прыжкам и турнире по показательным программам «Русский вызов», а также в Кубке Первого канала в роли капитана «красной» команды.