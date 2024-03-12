Туктамышева объяснила решение приостановить карьеру Елизавета Туктамышева заявила, что не отказывается от фигурного катания совсем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью NEWS.ru сравнила эмоции после объявления о приостановке карьеры с отношениями в паре. Спортсменка объявила о соревновательной паузе в октябре 2023 года, что расстроило ее поклонников.

Когда вы расстаетесь, то все равно хочется, чтобы человек, которого ты любил, нашел свое счастье и жил так, чтобы ни о чем не жалеть. Пусть поклонники, которые расстраивались, что меня нет на соревнованиях, знали, что у меня все хорошо. Это этап моей жизни, я с таким графиком прекрасно себя чувствую, расстраиваться точно не стоит, — объяснила Туктамышева.

Также фигуристка обещала продолжать выступать в шоу и показывать новые программы.

Я не отказываюсь от фигурного катания. Просто всему свое время, — добавила чемпионка мира.

Последним официальным турниром Туктамышевой стал финал Гран-при-2023, где фигуристка заняла третье место. В сезоне-2023/24 Елизавета принимала участие в шоу-соревнованиях: чемпионате России по прыжкам и турнире по показательным программам «Русский вызов», а также в Кубке Первого канала в роли капитана «красной» команды.