На шоу «Ледниковый период» поставят танец на тему спецоперации Илья Авербух: на шоу «Ледниковый период» поставят танец на тему спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Илья Авербух

Хореограф Илья Авербух рассказал «Р-Спорту», что в телепроекте «Ледниковый период» будет затронута тема спецоперации на Украине. Экс-фигурист считает, что номера должны быть актуальными.

Конкретных номеров [на тему спецоперации] мы не делаем, но эту тему затрагиваем. Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему. Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы (телешоу. — NEWS.ru) не только развлекательные, но еще и очень объединяющие. Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени, — сказал Авербух.

Также он высказался о возможной мобилизации участников проекта. По его словам, все участники шоу — вместе со страной и никуда не исчезают.

Съемки шоу стартуют 6 октября.

Председателем жюри в первых выпусках нового сезона «Ледниковый период», который стартует на Первом канале 15 октября, будет заслуженный тренер России Елена Чайковская. Как рассказал источник NEWS.ru, решение о замене было принято в связи с госпитализацией советского и российского тренера Татьяны Тарасовой.