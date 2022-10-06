Тарасову в «Ледниковом периоде» заменили другим тренером Госпитализированную Татьяну Тарасову в жюри «Ледникового периода» заменили Еленой Чайковской

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Председателем жюри в первых выпусках нового сезона «Ледниковый период», который стартует на Первом канале 15 октября, будет заслуженный тренер России Елена Чайковская. Как рассказал источник NEWS.ru, решение о замене было принято в связи с госпитализацией советского и российского тренера Татьяны Тарасовой.

Съемки нового, 9-го сезона шоу «Ледниковый период» начались в Москве 6 октября. В нем примут участие телеведущая Регина Тодоренко, актриса Елизавета Арзамасова, актер Егор Бероев и другие звезды. Соведущей проекта станет фигуристка Анна Щербакова, это ее теледебют.

Еще одно изменение касается состава судей. Как стало известно NEWS.ru, накануне старта съемок председатель жюри Татьяна Тарасова была госпитализирована, ее место временно заняла тренер Елена Чайковская.

Продюсер проекта Илья Авербух рассказал NEWS.ru, что в шоу не запланировано отдельных номеров, посвященных проведению военной спецоперации на Украине, однако «гражданская тематика будет присутствовать на протяжении всего сезона».

Мы граждане нашей страны, мы здесь, мы со своей страной, мы никуда не уезжаем, — рассказал Илья Авербух.

В первом же номере сезона с участием Егора Берова и фигуристки Елены Ильиных прозвучала композиция «Кукушка», куда по просьбе артиста включили несколько строк из стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Эти строки Бероев посвятил своему другу, который сейчас «находится на передовой».

Ранее стало известно, что продюсер «Аншлага» и «Бригады» Александр Акопов заменит Александра Гуревича в шоу «Сто к одному» («Россия 1»). Ведущий, отдавший передаче более 20 лет своей жизни, покинул проект еще в марте, после начала СВО.