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20 июля 2025 в 18:00

«И без интернета нормально»: российский фигурист рассказал о поездке в КНДР

Фигурист Гачинский: в Северной Корее и без интернета было нормально

Артур Гачинский Артур Гачинский Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российский фигурист Артур Гачинский рассказал Sports.ru о положительных впечатлениях от участия в ледовом шоу в Северной Корее. Поездка состоялась несколько лет назад. Гачинский вместе с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой участвовал в шоу для спортивного праздника.

Интернета там правда нет, даже в гостинице. Но при этом я по глупости взял компьютер, и у меня его никто не забрал. Нам и без интернета было нормально, — отметил Гачинский.

По его словам, гостиница была вполне приличной. За ее пределы без сопровождения гида спортсменам выходить не запрещали, однако гулять им было некогда, признался фигурист.

Гачинский отметил, что, помимо россиян, в КНДР ездили и иностранные фигуристы. По его словам, за участие в этом шоу им очень щедро заплатили.

До этого тревел-эксперт Алена Никольская рассказала, что перед поездкой в Северную Корею рубли следует поменять на юани или доллары. Она предупредила, что на границе нужно будет задекларировать всю имеющуюся технику и указать количество телефонов или видеокамер. Дроны и ноутбуки на территорию КНДР ввозить нельзя, добавила она.

Ранее первые туристы из России, побывавшие на северокорейском курорте Вонсан-Кальма, позитивно оценили отдых в КНДР. В особенности они выделили сервис, который находится на высочайшем уровне.

КНДР
Северная Корея
фигуристы
спортсмены
Елизавета Туктамышева
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